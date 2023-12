ORF präsentiert Bad Ischl

Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres 2024 gestaltet der ORF einen multimedialen Jahresschwerpunkt mit zahlreichen Dokumentationen und Spezialsendungen über Bad Ischl und das Salzkammergut.

Der Reigen beginnt bereits an diesem Wochenende. Am Samstag, 19 Uhr, werden live aus dem Kurpark „Weihnachtshits aus Bad Ischl“ auf ORF 1 übertragen. Julian le Play & Band, Ina Regen, OSKA und Cesár Sampson bieten dabei gemeinsam Weihnachtslieder dar.

In der Feiertagsmatinee am 26. Dezember ist um 9.05 Uhr die Dokumentation „Ischl persönlich“ des gebürtigen Bad Ischlers Günter Kaindlstorfer in ORF 2 zu sehen. Der Filmemacher porträtiert dabei die Ischler Kulturszene, sei es die Grafikdesignerin Katharina Weglehner oder der Journalist und Singer-Songwriter Manfred Madlberger. Aber auch zivilgesellschaftlich engagierte Menschen wie Claudia Kronabethleitner, die Leiterin der Bad Ischler Pfarrbücherei, werden vor den Vorhang geholt.

