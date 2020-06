Investition spart rund 1,2 Millionen Tonnen CO2 ein

Der Abwasserverband Ager-West am Standort der Kläranlage in Attnang-Puchheim hat zur Energiegewinnung in eine 105-kWp-Photovoltaikanlage investiert, mit der während ihrer Betriebszeit laut Berechnungen insgesamt rund 1,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden können. Abwasserverbands-Obmann Bürgermeister Peter Groiß (SP, Attnang-Puchheim) und Initiator Gemeinderat Robert Berghammer (VP, Vöcklabruck) freuen sich über die kompetente Umsetzung des Projekts durch das Betriebspersonal und die Vorteile für die Gebührenzahler.

Berghammer, der sich seit langem mit Nachdruck für ein nachhaltigeres Konzept mit Photovoltaikanlage starkgemacht hatte, zeigte sich anlässlich der Inbetriebnahme begeistert: "Es freut mich, dass die Entscheidungsträger zugehört haben und ich sie überzeugen konnte. So ist im Sommer untertags eine fast energieautarke Abwasserreinigung am Standort Attnang-Puchheim realisierbar. Nicht nur die Gebührenzahler können sich freuen, sondern auch die Umwelt." Groiß ergänzt: "Gemeinsam mit allen Mitgliedergemeinden wurde dieser Weg eingeschlagen, alle profitieren jetzt davon."