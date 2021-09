Internationaler Reiterfolg

Schon seit Jahren ist Gschwandt eine Hochburg des Pferdesports. Jetzt wurde das auch international unter Beweis gestellt. Bei der Weltmeisterschaft im Voltieren in Budapest erreichten Ella Raffelsberger und Sandra Radner vom SU Reitverein Gschwandt mit ihrem Pferd Lord beim Doppelvoltegieren ("Pas de Deux") Platz neun. Dafür bekamen sie österreichweit Anerkennung. "Die beiden haben gezeigt, was sie können und wirklich geliefert", freut sich Manfred Rebel vom Österreichischen Pferdesportverband. "Sie haben mit ihrer Leistung nicht nur ihre Nominierung gerechtfertigt, sondern ihr Maximum herausgeholt. Ich bin wirklich sehr zufrieden."

In zwei Umläufen zeigte das Paar eine Kür zum Thema "The Forest" und konnte dabei in beiden Runden die Trainingsleistung optimal abrufen. Nach dem ersten Durchgang lagen sie sogar auf Platz 7. Das Pferd Lord, an der Longe von Katharina Auer, glänzte durch Ruhe und Gelassenheit im WM-Trubel und verhalf den Turnerinnen so zu ihrem internationalen Spitzenergebnis.