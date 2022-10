Interessierte für E-Car-Sharing in Bad Ischl gesucht

In Krenglbach, Bad Schallerbach und in Kirchham gibt es bereits gut funktionierende E-Car-Sharing-Modelle. Bad Ischls Klima-Stadtrat Martin Schott (Grüne) möchte das Modell jetzt auch auf die Kaiserstadt übertragen und lud deshalb Rainer Norbert, den Gründer des Krenglbacher Modells ein, es bei einer Info-Veranstaltung in Bad Ischl zu präsentieren.

Wer in Krenglbach das E-Car benutzen möchte, zahlt 260 Euro pro Jahr und dann pro Fahrt eine überschaubare Gebühr, die sowohl die gefahrenen Kilometer als auch die Dauer der Reservierung berücksichtigt. Die Mitglieder des Vereins können das Auto bequem mithilfe einer App reservieren.

"Hinter dem E-Car-Sharing steht nicht das Ziel, dass alle Teilnehmer ihr eigenes Auto verkaufen", sagt Schott. "Aber viele Haushalte könnten damit auf ein Zweitauto verzichten."

Schott will die Idee jetzt in die politischen Gremien tragen. "Es besteht die Möglichkeit, dass die Stadtgemeinde das Projekt unterstützt", sagt er. Interessenten für die Teilnahme an einer E-Car-Sharing-Gruppe hätten sich bereits gemeldet. Schott hofft, dass sich am Ende genug Teilnehmer finden, um mit dem Projekt an den Start zu gehen. "In Krenglbach fing es klein an", sagt er. "Jetzt gibt es dort bereits drei Autos für knapp 50 Mitglieder."

Interessierte können sich unverbindlich telefonisch bei Martin Schot (Tel. 0650 / 520 12 35) melden. (ebra)