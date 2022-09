Intensivpflegekräfte genossen eine seltene Auszeit

Nämlich eine sommerliche gemeinsamen Schifffahrt auf dem Attersee bei Ruhe, Entspannung und Erholung inmitten einer atemberaubenden Naturkulisse.

"Einfach einmal abschalten, die wunderschöne Landschaft genießen, nett mit den Kollegen zusammensitzen und einen Kurzurlaub zu Hause machen" – so lautete die Devise. Diese Auszeit vom hektischen Alltag haben die Mitarbeiter der Intensivstation in Vöcklabruck in den vergangenen Wochen erhalten. Da eine Intensivstation nie einen Ruhetag hat, bekamen diejenigen, die an diesem Tag Dienst hatten, einen Gutschein, damit sie die Rundfahrt zu einem anderen Zeitpunkt nachholen können.

Doris Cuturi-Stern und Thomas Enser, Büroleiter und Kapitän: "Wir hoffen, dass wir dem gesamten Team der Intensivstation mit der Schifffahrt zumindest ein kleines Geschenk machen konnten und dass sie die Zeit an Bord so richtig genossen. Danke für den Einsatz mit Herzblut in diesen schwierigen Zeiten!"