Inspektor Zufall unter neuem Namen

Seewalchen am Attersee. 2021 durfte sich Erich Weidinger über die Auszeichnung „Österreichs Buchhandlung des Jahres“ freuen. Der Seewalchner verfügt allerdings nicht nur über ein gut sortiertes Geschäft mit ansprechender Literatur, sondern hat nun auch seinen im Verlag Gmeiner erschienenen Atterseekrimi „Seelenfriede“ veröffentlicht – den ersten einer Trilogie, die bis Sommer komplett erhältlich sein soll.

Salzkammergut-Nachrichten: Das ist nicht Ihr erstes Buch, oder?

Erich Weidinger: Den Band „Seelenfriede“ hat es schon einmal gegeben, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich habe ihn komplett neu überarbeitet, neu geschrieben, und jetzt gehört er zu einer Reihe. Er ist neu, weil er mehr Erzählstrang drinnen hat als die erste Version, die es schon einmal in anderer, dünnerer Form gegeben hat. Bereits voriges Jahr ist „Seelenblick“ erschienen. Das ist der zweite Band der Krimiserie.

Worum genau geht es in „Seelenfriede“?

Es geht um ein junges Liebespaar, das in ein Bootshaus am Attersee einbricht. Dort entdecken sie eine Leiche.

Und dann kommt der Zufall ins Spiel …

Ich habe mit dem Polizisten Werner Zufall einen Antihelden. Er ist insofern einer, als er gerne Polizist ist, aber er verabscheut Gewalt und hat extrem Angst vor Leichen. Lesen Sie die Stelle, wo er das Erlebnis mit der Leiche hat. Antiheld deswegen, weil er genau mit diesen Dingen konfrontiert wird, die er nicht mag, und versucht, ihnen aus dem Weg zu gehen. Er heißt Werner Zufall – im ersten Band. Ich bin sicher der Erste, der über einen Antihelden, Polizisten, Revierinspektor schreibt, der seinen Namen ändert. Denn es nervt ihn schon lange, dass er Zufall heißt. Es schreiben ja auch die Zeitungen immer wieder „Inspektor Zufall hat den Fall geklärt“. Er will das nicht mehr, und am Ende des Buches beschließt er, seinen Namen zu ändern. Ab dem zweiten Band heißt er Werner Adler. Jedenfalls ist er ständig außer Atem. Da passiert auch viel Privates. Er lebt mit seinem Vater in einem Haus in Weyregg. Eine Leserin hat mir einmal gesagt: „Mir tut dein Polizist schon so leid. Der kommt ja überhaupt nicht zum Durchschnaufen.“

Ihre Krimis sind etwas anders als die meisten.

Meine Romane spielen alle innerhalb von zwei, drei Tagen. Meine Krimis sind keine normalen Ermittlungskrimis, weil DNA-Untersuchung et cetera, das geht sich in zwei, drei Tagen nicht aus. Das, was alles passiert, klärt sich teilweise durch viele Zufälle. Manches ergibt sich im Alltag oder im Nichtalltäglichen.

Was auch nicht alltäglich ist: Sie haben einen Soundtrack zu Ihrem Buch, den Sie auf den letzten Seiten auflisten, und dazu auf YouTube eine Playlist erstellt. Sind Sie auch dabei der Erste?

Nein, das haben schon ein paar Autoren gemacht. Ich darf nur leider nicht den Soundtrack den Kapiteln zuordnen, nämlich davorgestellt ein paar Textzeilen. Da kriegt man die Rechte nicht so einfach. Das kostet so viel Geld, dass man das Buch gar nicht machen könnte. Darum habe ich den Soundtrack hinten aufgelistet. Und was auch in meinen Büchern wichtig ist: Humor. Teilweise ein bissl skurril.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer