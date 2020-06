Ins Wasser gelangte Reinigungsmittel brachten Gewässer zum Schäumen

Wegen einer Gewässerverunreinigung im Stadtgebiet von Attnang-Puchheim wurden am Montagabend die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Puchheim alarmiert. Mehrere besorgte Bürger hatten via Notruf 144 eine starke Schaumbildung auf diversen Bächen, Flüssen und Teichen gemeldet. Um den Ursprung und Ausgangspunkt der Verschmutzung eruieren und Maßnahmen zur Eindämmung treffen zu können, wurde auch die Gefahrstoffeinheit der Puchheimer Feuerwehr zum Einsatz gerufen.

"Nach Begehung vieler Bachläufe konnte die Verunreinigung letztlich auf ein Abflussrohr im Bereich Oberstrass eingegrenzt werden", berichtet FF-Sprecher Martin Hauser. In der Nähe sei auf einem Privatgrundstück eine Person beim Reinigen eines IBC-Tankbehälters angetroffen worden. Die Spülflüssigkeit sei über einen Oberflächenkanal in den angrenzenden Bach gelangt und habe die Schaumbildung verursacht, sagt Hauser.

Basisstoff für Reinigungsmittel

Gemeinsam mit der Polizei und dem Attnanger Bürgermeister Peter Groiß (SP) durchgeführte Erhebungen ergaben, dass es sich bei der ins Wasser geratenen Flüssigkeit um Restmengen eines Stoffes handelt, der als Basis für Reinigungsmittel verwendet wird. Da eine mögliche Wassergefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zusätzlich der Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck sowie der Hersteller der Chemikalie kontaktiert, um das weitere Vorgehen zu koordinieren. Die Feuerwehr errichtete Sperren in den Bächen, um die Schaumfracht abzufangen. Ob durch die fahrlässige Gewässerverunreinigung ein Schaden für Tiere und Pflanzen entstanden sei, könne erst in den nächsten Tagen festgestellt werden, so Feuerwehrsprecher Hauser.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at