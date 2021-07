"Innerhalb weniger Atemzüge bewusstlos"

LINZ. Die roten Blutkörperchen transportieren den eingeatmeten Sauerstoff (O) von der Lunge zu den Organen. Dass an den für den lebensnotwendigen Sauerstoff reservierten Plätzen allerdings auch Kohlenmonoxid (CO) andocken kann, macht CO-Vergiftungen zur tödlichen Gefahr.

"Kohlenmonoxid bindet viel fester an den roten Blutkörperchen als Sauerstoff", sagt Notfallmediziner Thomas Tschöllitsch. "Wenn nun viele Blutkörperchen besetzt sind, kann viel weniger Sauerstoff zu den Organen transportiert werden."

Umgang mit Mangel

Abhängig von ihrer CO-Toleranz reagieren die Organe unterschiedlich. Das Gehirn braucht etwa eine durchgehende Versorgung. "Eine CO-Vergiftung beginnt meist mit Schwindel und Übelkeit. Wenn die Kohlenmonoxid-Konzentration zu hoch wird, wird man bewusstlos", sagt Tschöllitsch. "Ist die Konzentration sehr hoch, kann das innerhalb weniger Atemzüge passieren." Werden Verunfallte nicht in sauerstoffreichere Umgebung gebracht, kann eine CO-Vergiftung tödlich enden.

Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden in Krankenhäuser nach Graz und Regensburg gebracht, denn dort gibt es Druckkammern. Sie sind für die Behandlung von Patienten mit CO-Vergiftung essenziell. "In den Kammern herrscht ein hoher Sauerstoff-Druck. Durch den vielen Sauerstoff in der Luft kann er das Kohlenmonoxid wieder von den Blutkörperchen verdrängen", sagt Tschöllitsch.