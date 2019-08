Soll der obere Stadtplatz in Vöcklabruck eine Fußgängerzone oder eine Begegnungszone werden? Nachdem ein breit angelegtes Bürgerbeteiligungsverfahren in dieser Frage keine klare Antwort brachte, liegt der Ball wieder bei der Stadtpolitik. Die hat in den vergangenen Jahren bereits alle Varianten durchgespielt, doch jetzt soll endlich eine Dauerlösung gefunden werden. Und zwar bald.