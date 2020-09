Der von der Stadtgemeinde geplante Standortwechsel der Volksschule Concordia ist nach wie vor Diskussionsstoff in Bad Ischl. Die kolportierten Beträge über die Sanierung der Schule sowie die Neuschaffung eines Schulzentrums am Kreuzschwesternareal würden unterschiedlich lauten, betont Pamela Sams, Obfrau des VS-Concordia-Elternvereins: "Der 2010 erstellte Plan zur Sanierung der VS Concordia und Förderschule sah einen umfangreichen Umbau vor.