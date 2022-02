Infektionszahlen steigen, kaum schwere Spitalsfälle

Die Infektionszahlen schnellen wie erwartet weiter in die Höhe. Im Bezirk Vöcklabruck gibt es derzeit (Stand gestern) 3143 erfasste Corona-Fälle, im Bezirk Gmunden waren es gestern 2933. Das sind um über tausend mehr als vor einer Woche.

Die meisten Fälle im Bezirk Gmunden gibt es derzeit in Bad Ischl mit 550 Fällen, gefolgt von Laakirchen (298), Ebensee (282), Gmunden (275), Altmünster (242), Vorchdorf (236), Bad Goisern (198), Scharnstein (136), Ohlsdorf (111), Pinsdorf (109), Gschwandt (98), St. Wolfgang (83), Kirchham (79), Roitham (76), Gosau (63), Grünau (43), Traunkirchen (43), St. Konrad (35), Hallstatt (16) und Obertraun (15).

In den Krankenhäusern ist die Situation allerdings noch vergleichsweise entspannt. In den drei Standorten des Salzkammergut-Klinikums werden aktuell 44 Personen mit Covid-19 stationär behandelt, vier davon liegen auf der Intensivstation. "Wir sehen, dass die stationären Aufnahmen in den letzten Tagen doch deutlich gestiegen sind", sagt Tilman Königswieser, der ärztliche Leiter des Salzkammergut-Klinikums. "Die Situation auf den Intensivstationen ist aber derzeit noch entspannt und mit der letzten Delta-Welle nicht vergleichbar."

In anderen Bereichen wirken sich die vielen Infektionsfälle allerdings empfindlich aus. Besonders angespannt ist die Lage in den Kindergärten, weil viele Pädagoginnen ausgefallen sind. In Gmunden hat Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) bereits Schließungen einzelner Gruppen angekündigt und an Eltern appelliert, ihre Kinder falls möglich zu Hause zu lassen. In Gschwandt ist die Situation ähnlich. Nach Angaben von Bürgermeister Fritz Steindl (ÖVP) sind mittlerweile zehn der 16 Pädagoginnen ausgefallen.