In Wolfsegg entstand eine ganz besondere Kråmerei

WOLFSEGG AM HAUSRUCK. Hochwertige Lebensmittel von der Ortsbauernschaft, feines Kunsthandwerk aus Wolfsegger Werkstätten und eine Bücher-Tauschecke: In Wolfsegg am Hausruck wurde am Wochenende eine liebevoll eingerichtete Kramerei eröffnet, und die vielen Menschen, die dahinterstehen, legen Wert auf die Schreibweise "Kråmerei". Aber sie haben recht, denn der kleine Laden ist einzigartig und eine echte Bereicherung für die ehemalige Bergbaugemeinde am Hausruck.

Ein Jahr lang hat die Gemeinderätin Inge Kriechbaum (ÖVP) gemeinsam mit Mitstreiterinnen am Projekt gearbeitet und dabei viele Kräfte eingebunden. Claudia Zobl beispielsweise. Die Geschäftsführerin der geplanten Landesgartenschau ("Gartenzeit 2023") wird den Laden als Basis nutzen, wenn Wolfsegg in zwei Jahren hochoffiziell aufblüht.

Aber auch die Behinderteneinrichtung Assista in Altenhof ist eingebunden. Zweimal wöchentlich werden Menschen mit Beeinträchtigungen den Laden schaukeln und der Kundschaft Karotten, Speck oder Marmelade verkaufen. Ansonsten wird der Betrieb ohne Verkaufspersonal als Selbstbedienungsladen im wahrsten Sinne des Wortes geführt. Wer sich etwas mitnimmt, zahlt einfach selbstständig. Untergebracht ist die Kråmerei in einem ehemaligen Ausstellungsraum der Autowerkstatt Andi. Und Andis Gattin Martina Holl ist zugleich auch die Geschäftsführerin des Dorfladens.

"Unsere Kråmerei erfüllt viele Zwecke zugleich", sagt Initiatorin Kriechbaum. "Hier können unsere Bauern und Kunsthandwerker ihre Produkte vermarkten, Menschen mit Beeinträchtigungen bekommen im Laden Beschäftigung und Anerkennung. Und nicht zuletzt beseitigen wir Leerstand im Ort und beleben zugleich unser Gemeindezentrum." (ebra)