In Vorchdorf treten nun auch die NEOS an

So viel Auswahl hatten die Vorchdorfer noch nie: Bei der Gemeinderatswahl im Herbst treten nicht nur SPÖ, ÖVP, FPÖ und die Grünen sowie die neue Liste Vorchdorf an, sondern mit den NEOS eine sechste Liste. Dies gab NEOS-Bezirkssprecherin Julia Bammer gestern bekannt.

Das Vorchdorfer Team besteht aus der IT-Beraterin Elisabeth Steinbach (26) und dem Projekt-Management-Abteilungsleiter Peter Schobesberger (43). Steinbach absolviert neben ihrem Beruf als IT-Beraterin ein berufsbegleitendes Studium an der FH Steyr. „Ich will die Kernthemen von NEOS auch in die lokale Politik bringen“, sagt sie – und nennt als Beispiele Transparenz, Bildung und Chancengleichheit. Außerdem sei sie der Meinung, dass es in der Politik mehr Frauen brauche.

Ähnliche Beweggründe für eine Kandidatur nennt Peter Schobesberger, dem als Abteilungsleiter im Projekt-Management allen voran sein Heimatort am Herzen liegt. „Ich will eine transparente Ortsentwicklung und gelebte Bürgernähe sicherstellen. Menschen müssen mitreden dürfen. Darüber hinaus stehe ich für faktenbasierte Diskussionen und möchte mich speziell beim Thema Bildung einbringen“, so Schobesberger. Beide Kandidaten fordern eine transparente Ortsentwicklung und Bürgernähe und kündigen einen „konstruktiven Stil“ in der Ortspolitik an.

Vorchdorf ist die erste Gemeinde im Bezirk Gmunden, in der die NEOS ihre Kandidatur für den Gemeinderat bekannt geben. Laut Bezirkssprecherin Julia Bammer gibt es aber auch in anderen Orten „intensive Gespräche“ - unter anderem in Gmunden selbst. Im Bezirk Vöcklabruck sind NEOS-Ortsgruppen rund um den Attersee im Entstehen, und auch in der Bezirkshauptstadt wird an einer Liste gebastelt.