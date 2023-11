In Vöcklabruck steht Europas modernster Drucker

"Die Canon ProStream schafft mehr als 1800 doppelt bedruckte Seiten in der Minute", sagt Thomas Rigler, Produktionsleiter bei Vendo, einem im Jahr 1910 gegründeten Familienunternehmen mit 200 Mitarbeitern. In Vöcklabruck werden Flyer, Prozentsticker und Infoschreiben der großen Handelsketten, Vereine und Behörden in Österreich gedruckt.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich Vendo, damals unter dem Namen Paragon gegründet, zur größten Endlos-Druckerei Österreichs. "Beim Endlosdruck wird das Papier über eine Rolle in den Drucker geführt, diese Technik eignet sich besonders gut für hohe Auflagen", sagt Rigler. Sechs sogenannte Offset-Druckmaschinen und drei Digitaldruckmaschinen bedrucken jährlich rund 350 Millionen Blatt Papier am heutigen Standort in Vöcklabruck.

Aber wird es Druckereien in Zukunft überhaupt noch geben? "Die Antwort ist ein klares Ja", sagt Marketingleiter Daniel Blaha. "Gedruckte Produkte bieten ein haptisches Erlebnis und eine emotionale Verbindung, die digitale Medien nicht nachahmen können", sagt er. Mit Visitenkarten aus Graspapier und Dokumentenhüllen aus Maisstärkepapier statt Plastik will Vendo auch in Zukunft die Nachhaltigkeit vorantreiben.

