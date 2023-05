In vier Wochen öffnet Gartenzeit in Wolfsegg

"Den Besucherinnen und Besuchern wird ein Paradies für alle Sinne geboten", sagt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger.

Von 17. Juni bis 24. September wird der Hausruckort zum Mekka für Gartenbegeisterte und Naturfreunde sowie für Familien, die nach einem Tagesausflug suchen. Die Panorama-Bühne bildet das Herz der Gartenzeit und bietet einen Rundblick vom Ötscher bis zum Traunstein und darüber hinaus bis zum Loser. "Nun ist es nur noch ein knapper Monat, bis die OÖ. Gartenzeit ihre Tore für alle Gartenbegeisterten aus ganz Oberösterreich, den umliegenden Nachbarbundesländern und darüber hinaus öffnet", läutet Landesrätin Langer-Weninger den Countdown ein.

"An den 100 Veranstaltungstagen wird zudem ein abwechslungsreiches Angebot an Kultur sowie ein spannendes Kinderprogramm geboten", erklären die Wolfsegger Bürgermeisterin Barbara Schwarz und Gartenzeit-Geschäftsführer Manfred Ettinger unisono. Mehr als 50 Veranstaltungen werden sprichwörtlich über die Panorama-Bühne gehen. Beginnend mit der Gartenzeit-Big-Band über zwei Konzerte der "Seer" bis hin zu "Max the Sax" lässt der "Hang zur Kultur" keine Wünsche offen.

