Archäologen der Universität Innsbruck führen in diesen Tagen gemeinsam mit dem Kuratorium für Pfahlbauten wieder Bodenuntersuchungen in Traunkirchen durch. Dabei wird der Boden sowohl zu Wasser als auch an Land bearbeitet. Die Wissenschaftler sind dabei in engem Austausch mit dem örtlichen Verein Archekult.