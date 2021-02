In Timelkam entsteht ein neuer ÖAMTC-Stützpunkt

Der ÖAMTC ist seit 47 Jahren fest in Vöcklabruck verankert. Seit dem 26. Oktober 1994 sind die Gelben Engel in der Kopernikus-Straße Tag und Nacht erreichbar. Jetzt wandert der Mobilitätsdienstleister in die Nachbargemeinde Timelkam ab. Dort fand direkt an der B1 am Mittwoch der Spatenstich für einen neuen, modernen Stützpunkt statt.