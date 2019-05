In Schwanenstadt wird Cyclingtour 2019 entschieden

Die Internationale Upper Austria Cyclingtour ist die größte Radsportveranstaltung Österreichs für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung und war schon bisher ein fixer Termin für zahlreiche Topathleten. Jetzt wird die Veranstaltung vom Internationalen Radsportverband UCI deutlich aufgewertet: Die 6. Auflage der Cyclingtour von Donnerstag bis Sonntag mit insgesamt vier Etappen erhält den Status von European Paracycling Games. Die ersten drei Etappen werden in Gallspach (Straßenrennen), Haag am Hausruck (Bergrennen) und Bad Hall (Einzelzeitfahren) gefahren. Den Abschluss der Rundfahrt bildet am Sonntag das Straßenrennen in Schwanenstadt, wobei heuer auf dem sechs Kilometer langen Teilstück über den Römerberg gefahren wird. Der Start erfolgt um 13 Uhr, die Gesamtdistanz beträgt je nach Klasse bis zu 43 Kilometer. Im Anschluss an dieses Rennen werden am Stadtplatz die Sieger der Rundfahrt gekürt.

Titelverteidiger ist Oberösterreichs Top-Handbiker Walter Ablinger, die aktuelle Nummer 3 der Weltrangliste.

