In Regau entstand Oberösterreichs größtes Parkplatz-Kraftwerk

168 Parkplätze bei Star Movie in Regau sind seit kurzem mit einer riesigen Photovoltaikanlage überdacht. Sie hat eine Spitzenleistung von 530 Kilowatt, kann 140 Haushalte mit Strom versorgen und wurde vom Pettenbacher Unternehmen WKA Ökostrom errichtet. Es handelt sich um Oberösterreichs bisher größtes Parkplatz-Sonnenkraftwerk. Hans-Peter Obermayr, Geschäftsführer von Star Movie, präsentierte die Anlage gestern in Anwesenheit von Umweltministerin Leonore Gewessler und Umweltlandesrat Stefan Kaineder (beide Grüne) der Öffentlichkeit.

750.000 Kilowattstunden pro Jahr

Gemeinsam mit der bereits bestehenden Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kinos produziert der Filmtempel nun 750.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das ist das Dreifache des Eigenverbrauchs. Den Überschuss speist Star Movie in eine Regauer Energiegemeinschaft ein. Und es sind nicht nur in Regau weitere Solar-Carports geplant. Auch in Ried und an anderen Star-Movie-Standorten wird Obermayr Kino-Parkplätze aufrüsten. In Regau kommen zudem noch in diesem Jahr fünf Ladestationen für Elektroautos dazu.

Das grüne Politikerduo zeigte sich gestern beeindruckt. „Wir brauchen in ganz Österreich viele solche Projekte wie hier in Regau“, sagte Gewessler. „Hier wird vorgezeigt, wie Energiewende aussieht.“ Stefan Kaineder: „Es gibt in Oberösterreich 2900 Großparkplätze, auf denen jährlich rund 4,2 Terawattstunden Strom erzeugt werden könnten. Die Flächen sind ohnehin versiegelt. Und es ergibt auch wirtschaftlich Sinn. In 15 bis 20 Jahren amortisieren sich die Anlagen und sind danach noch viele Jahre gewinnbringend.“

Star Movie setzt aber auch beim Verbrauch Akzente. In den vergangenen zehn Jahren konnte durch unzählige technische Maßnahmen der Energieverbrauch um 26 Prozent reduziert werden.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner