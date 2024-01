In Puchkirchen am Trattberg liegt die Erinnerung bald unter dem Dorfplatz

Eigentlich begann die neue Zeitrechnung in Puchkirchen schon am 15. Dezember. An jenem Tag ließ Bürgermeister Anton Hüttmayr (VP) verlautbaren, dass seine Gemeinde schuldenfrei sei. Zum ersten Mal in seiner mittlerweile 16-jährigen Amtszeit und zum ersten Mal überhaupt. In zwei Wochen wird es in Puchkirchen aber noch einmal zu einem Neuanfang kommen– diesmal allerdings nur symbolisch.

Ein Block des Granitpflasters auf dem neugestalteten Dorfplatz muss weichen, dafür wird dort die Erinnerung einen Platz bekommen. Eine Zeitkapsel, in der sich Leistungsberichte der örtlichen Vereine und eine Dokumentation der Gemeindegeschehnisse der vergangenen Jahre finden, wird eingegossen. Ein Deckel aus Glas soll die Kapsel für jeden, der über den Dorfplatz spaziert, sichtbar machen. Erklärungen zum Projekt gibt es auf einer Tafel, die dafür errichtet wird. Auch eine Ausgabe der OÖNachrichten wird unter dem Dorfplatz mehr als 80 Jahre überdauern – so lange soll die Kapsel im besten Fall nicht geöffnet werden.

Um der Medienvielfalt Genüge zu tun, hat Hüttmayr drei weitere Tages- und Wochenzeitungen beilegen lassen. Womöglich aber auch, um der Berichterstattung rund um die Kapsel Starthilfe zu geben. Gelungen sei Puchkirchen in den vergangenen 15 Jahren jedenfalls viel, wie der Bürgermeister sagt: die Reduzierung von Pumpwerken beim Kanalbau und der Einbau von 38 Wohnungen in die Dachgeschoße von gemeindeeigenen Gebäuden. Auch die vollständige Erschließung mit Breitband und der "massive Ausbau" der Photovoltaik seien Schritte in die richtige Richtung gewesen. "Stolz sind wir auch auf den Dorfplatz, dessen Umgestaltung mit der Zeitkapsel endgültig beendet ist", sagt Hüttmayr. 110.000 Euro, die mit einer "vernünftigen Förderung zusammengebracht wurden", hat die Neugestaltung gekostet: Ein Granitpflaster wurde verlegt, der Platz wurde bepflanzt, die Gemeinde schuf Sitzgelegenheiten, und auf Glastafeln wird die Geschichte Puchkirchens erzählt.

Vorbild für Hallstatt?

Seit zweieinhalb Jahren hat Puchkirchen mit dem "s’Gschäftl" auch einen Nahversorger, der nicht nur den Ortskern belebt hat, sondern auch als Vorbild für andere Gemeinden dient. Das Geschäft wurde von der Gemeinde neu gebaut und wird von einer Bürgergenossenschaft mit mehreren Hundert Mitgliedern betrieben. "Vor zwei Wochen war auch Hallstatts Bürgermeister Alexander Scheutz bei uns und hat sich ein Bild gemacht", sagt Hüttmayr. Wie berichtet, bastelt auch Hallstatt an einem neuen Nahversorger – und könnte diesen im Herbst dieses Jahres schon eröffnen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

