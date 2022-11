In Ottnang wird das Loslassen erträglicher gemacht

Das österreichweite Projekt "Hospiz und Palliative Care in Pflegeheimen" (HPCPH) hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen in Seniorenheimen bestmöglich durch ihre letzte Lebensphase zu begleiten. Oberösterreichs erster HPCPH-Standort ist das Haus Barbara, das Alten- und Pflegeheim der Franziskanerinnen in Ottnang. Dort gibt es ab Jänner zwei Palliativzimmer. Es ist für Menschen gedacht, die zuvor in der Palliativstation des Salzkammergut-Klinikums Vöcklabruck versorgt wurden.

"Wir sind für unsere Bewohnerinnen in jeglicher Situation da, auch am Lebensende, wenn ihre Zeit gekommen ist, zu gehen", sagt Astrid Rosner, die Leiterin des Hauses Barbara. "Es ist mir ein Herzensanliegen, dass Menschen, die vor dem Tod stehen, körperlich, psychisch, sozial und spirituell ganzheitlich begleitet, betreut und gepflegt werden." Das Pflegeteam in Ottnang wurde dafür nicht nur gezielt ausgebildet. Es arbeitet auch eng mit der Palliativstation in Vöcklabruck, dem Hospiz-Landesverband und dem mobilen Palliativteam Salzkammergut zusammen. "Wir möchten Menschen eine würdevolle, individuell abgestimmte letzte Lebenszeit ermöglichen", sagt Johann Stroblmair, Geschäftsführer der sechs Alten- und Pflegeheime der Franziskanerinnen von Vöcklabruck.