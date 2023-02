In Obertraun sind wieder die Keppelweiba unterwegs

Traditionell wird am kommenden Faschingmontag der Obertrauner Faschingbrief in den Gasthäusern der Dachsteingemeinde aufgeführt. Alljährlich bereits am 11. November beginnen die Obertrauner Keppelweiba mit ihrer humorigen Nachlese und bringen diese in Form, Farbe und Ton. Dabei werden die besten Hoppalas und Missgeschicke der Obertrauner Bevölkerung gereimt und am Faschingmontag in gesungener oder erzählter Form dargebracht. Zu erleben ist der Obertrauner Faschingbrief in folgenden Lokalen: Kegelbahn-Pizzeria Simmer (12.31 Uhr), Sportcafe BSFZ (15.03 Uhr), Feriendorf-Resort (17.32 Uhr) und im Schützenhaus (20.07 Uhr). Jedes gesungene Stück wird karikiert und an den Bestbieter versteigert. Der Reinerlös kommt der Obertrauner Feuerwehr zugute.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper