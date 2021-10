In Oberösterreich einzigartige Ausbildungskombi

An die 20 Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Sozialberufe, die derzeit ihr zweites Ausbildungsjahr an der HLW bestreiten, sind nun gleichzeitig auch Studierende an der GUKPS und somit die Ersten, die neben ihrem "herkömmlichen" Abschluss der Fachschule für Sozialberufe auch zentrale Inhalte der Pflege-Ausbildung angerechnet bekommen.

Informationen zu dieser zukunftsorientierten und in Oberösterreich einzigartigen Ausbildungskombination erhalten Interessierte in diesen Tagen im Rahmen der Bildungsmesse Wels oder direkt an den Ausbildungsstandorten, der HLW Bad Ischl und der GUKPS Bad Ischl.