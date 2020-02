In nur drei Monaten soll neuer Busbahnhof entstehen

Der in die Jahre gekommene Vöcklabrucker Busbahnhof in der Ferdinand-Öttl-Straße wird bald der Vergangenheit angehören und soll einem zeitgemäßen Fahrgastzentrum weichen. Die Bauarbeiten dazu beginnen in Kürze, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde Vöcklabruck.

Die Tiefbauarbeiten würden voraussichtlich in zwei Wochen aufgenommen, der Auftakt zu den Hochbauarbeiten sei für Anfang März vorgesehen. Die Fertigstellung ist bereits für Mai dieses Jahres geplant.

Die Gesamtkosten betragen 300.000 Euro. Das Projekt wird mit Fördergeldern der EU und des Landes Oberösterreich errichtet. Dass es während der Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen komme, lasse sich nicht verhindern, kündigt die Stadtgemeinde an.

Die Benützung der Ferdinand-Öttl-Straße wird während der Baustelle nur für Linienbusse und Anrainerverkehr erlaubt sein. Der übrige Verkehr vom Maximarkt bzw. der B1 kommend wird über die Krankenhausstraße und die Schubertstraße in die Salzburger Straße umgeleitet.

