In Laakirchen steppt wieder das Pferd

In der Region einzigartig: der Martiniritt am Ufer der Traun.

Das bewegte Leben des heiligen Martin wird heuer nicht nur zu Lande und am Pferd inszeniert, auch die Traun wird zum ersten Mal in die Geschichte einfließen. Die Kinder sind eingeladen, Martin mit ihren am Markt gebastelten oder mitgebrachten Laternen zu empfangen. Als Dank gibt es am Ende eine kleine Überraschung. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Samstag um 10 Uhr, begleitet von traditioneller Tanzlmusik, moderner Volksmusik und den Künsten der Schuhplattler. Verschiedene regionale Betriebe bieten im Innen- und Außenbereich der alten Papierfabrik im Kultur- und Veranstaltungszentrum ALFA Laakirchen-Steyrermühl heimische Schmankerl an, herzhafter Ganslburger und Speckbrote der Laakirchner Bauernschaft inklusive.

Kinder können sich beim Papierschöpfen, Drucken und Basteln kreativ austoben. Der Markt hat bis einschließlich Sonntag, 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt kostet 4,50 Euro und ist für Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr frei.

