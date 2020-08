Aludosen, Klappsessel, Klomuscheln, Keramikteller und Fahrräder im Dutzend. Der Hallstätterseee ist von außen betrachtet atemberaubend schön. Unter der Wasseroberfläche gleicht er in Ufernähe einer Mülldeponie. Vor allem im Siedlungsbereich. „Ich kenne alle Seen im Salzkammergut in- und auswendig“, sagt Gerhard Zauner, Tauchschulbesitzer in Hallstatt.