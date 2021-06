Knapp 100 Tage vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen hat die ÖVP Innerschwand ihr Führungsteam neu aufgestellt. Hans-Peter Pachler legte seine Obmannschaft in neue Hände. "Als Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl will ich nun mit voller Kraft und meinem ganzen Einsatz für die Bewohner unserer Gemeinde da sein, denn diese liegen mir wirklich am Herzen", sagt der 39-Jährige. Er wolle künftig seine Zeit voll und ganz der Weiterentwicklung der Gemeinde widmen.