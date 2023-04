In Hallstatt von Felswand gestürzt: Großvater schwer verletzt

Das sonnige Feiertagswetter hat eine Familie aus dem Bezirk Hallein dazu genutzt, um einen Ausflug ins Salzkammergut zu unternehmen. Drei Kinder im Alter von drei, sechs und acht Jahren wanderten gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern entlang des Ostuferwegs. Sie starteten beim Strandbad Obertraun, ihr Ziel war die Bahnhaltestelle in Hallstatt. Direkt neben dem Wanderweg befand sich eine Felswand, die der sechsjährige Bub und dessen 62-jähriger Großvater bestiegen. Gegen 16 Uhr kam es zu dem folgenschweren Unglück.

"Es war großes Pech"

In rund fünf Metern Höhe löste sich ein Stein, der den 62-Jährigen zu Fall brachte. Er schlug auf dem Wanderweg, unmittelbar vor seinen Angehörigen, auf und erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen am Oberkörper. "Es war großes Pech", hieß es am Abend von der Polizei-Pressestelle. Nach der Erstversorgung durch die Familienmitglieder wurde der Salzburger vom Notarzthubschrauber zu einem Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Mit dem Rettungsauto war die Unglücksstelle nicht erreichbar gewesen, weshalb der Hubschrauber mit einem Tau zu Hilfe kam. Der sechsjährige Bub hatte Glück: Er blieb unverletzt.

