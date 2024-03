In Gmunden verschenkten gestern Tausende ihr Herz

Das „Hasi“, das gemächlich über den Rathausplatz hoppelt, hat graumeliertes Haar und trägt Hut. In trauter Zweisamkeit mit dem „Mausi“, das sich heute in ein Dirndlkleid geworfen hat, sind die Frühlingsgefühle an diesem Sonntag noch intensiver. Keine Märchenstunde im Salzkammergut, nur der Liebstattsonntag. Der Tag, an dem alle ihr Herz (und damit meist neue und alte Kosenamen) um den Hals tragen. Und manche bereits auf der Zunge. Zu verlockend sieht der Lebkuchen aus, den die Konditoren aus der Region in tausendfacher Ausführung an den Traunsee gebracht haben.

Welche Herzen sich besonders leicht verschenken lassen, ist nicht schwer zu erraten: die Klassiker.

Bildergalerie: Herziges Gmunden: Das war der Liebstattsonntag 2024

Aber neben den „Schatzis“ und den „Lieblingen“ gibt es auch jene, die Herbert Grönemeyer seinen gesungenen Wunsch erfüllen und liebend gerne ihr Herz zurückgeben würden. Mit „Schwerenöter“ auf der Brust schlendert es sich eben nicht so leicht über die Esplanade. Aber bekanntlich hilft gegen jede Art von Schmerz wiederum nur eines: ein echtes Liebstattherz. Als sich die Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof mit einer kleinen Verspätung um 10.40 Uhr in Bewegung setzt und vom Kirchenplatz lautstark durch die Altstadt zum Rathausplatz marschiert, schlagen dort bereits Hunderte Herzen höher.



Auf der Bühne, die heuer direkt an das Ufer des Traunsees gerückt wurde, ergreift neben Bürgermeister Stefan Krapf (VP) und Franz Wolfsgruber, Obmann des Trachtenvereins „D’Traunseer“ auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) das Wort. Einen Tag des Gemeinsamen, der Freude und der Liebe wolle man heute bei Prachtwetter in Gmunden feiern. Immerhin hat auch das seit dem Jahr 1641 existierende Brauchtum seinen Ursprung in der Nächstenliebe: Damals statteten einflussreiche und vermögende Bürger den Armen der Gesellschaft mit einem gemeinsamen Mahl ihre Liebe ab. Und nicht erst seit gestern ist klar: Gmunden braucht keinen Valentinstag. Gmunden hat immer noch den Liebstattsonntag.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger