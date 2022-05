In Gmunden öffnet eine Patisserie samt Hotelbetrieb

Sie stammt aus Bad Hall, er aus Deutschland. Kennen und lieben lernten sich Sarah Schubert (26) und Michael Klein (32) in der Patisserie des Wiener Hotels Sacher, in der die beiden zuletzt arbeiteten (er als Chef). Jetzt wagen sie den Sprung in die Selbstständigkeit – und bringen einen Hauch von französischer Lebensart nach Gmunden.