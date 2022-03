In Gmunden ist alles angerichtet

Die Gmundner Konditoren laden an diesem Wochenende wieder zum Liebstattsonntag. In den vergangenen Monaten entstanden Tausende Lebkuchen-Liebesbeweise in den Backstuben am Traunsee, die ab Sonntag an den Mann und vor allem an die Frau gebracht werden. Das Programm beginnt um 9.30 Uhr mit einer Bauernmesse in der Stadtpfarrkirche, danach geht es den ganzen Tag lang rund auf dem Rathausplatz und der Esplanade.