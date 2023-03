In Gampern entsteht ein einheitlicher Wasserverband

Die Wasserversorgung von Gampern ist sehr kleinteilig organisiert. 31 Wassergemeinschaften und -genossenschaften gibt es in der 3000-Einwohner-Gemeinde. Die Kommune selbst betätigt sich nicht als Wasserversorger.

Doch sie arbeitet daran, die 31 Versorger in einem Wasserverband zusammenzuführen. Gampern ist eine von vier Pilotgemeinden im Bundesland, die am Programm „Trinkwasserversorgung 2030“ der Landesregierung teilnehmen. Ziel ist es, die Wasserversorgung nachhaltig auf sichere Beine zu stellen. Auch vor dem Hintergrund der Klimakrise. In den vergangenen Jahren lieferten einzelne Brunnen in Gampern bei Dürreperioden kein Wasser mehr. Dieses Phänomen wird sich in den kommenden Jahrzehnten wohl verschärfen, doch in Gampern kein Problem sein. Die Genossenschaften helfen einander künftig aus. Auch die technischen Voraussetzungen dafür werden nun geschaffen. Beispielsweise durch die vergrößerung der Wasserspeicherkapazität.

„Die einzelnen Genossenschaften werden erhalten bleiben“, sagt Bürgermeister Jürgen Lachinger. Auch aus Sicht der Verbraucher wird sich nichts ändern. Sie beziehen ihr Wasser auch weiterhin von den bisherigen Genossenschaften. Aber die Versorgung wird auf sichere Beine gestellt.“

Es fanden bereits mehrere Gesprächsrunden mit Vertretern der einzelnen Genossenschaften statt. Mit dabei waren auch Experten der Landesregierung, die den Prozess begleiten. Auch der für das Trinkwasser zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) besuchte Gampern bereits. „Wir laden alle Menschen in Gampern, die Interesse, Ideen oder auch Probleme mit der Trinkwasserversorgung haben, herzlich ein, am Projekt Trinkwasserversorgung 2030 mitzuarbeiten“, sagt Bürgermeister Lachinger. Auch anonyme ZHuschriften seien willkommen.

