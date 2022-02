In Fluss gestürzt: Kollegen retteten Baggerfahrer vor Ertrinken

Der Baggerfahrer hat es seinen Kollegen zu verdanken, dass er lediglich leichte Verletzungen davontrug. Der Unfall hatte sich gegen acht Uhr Früh in einem Werksgelände in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) ereignet. Laut Polizei war der 58-jährige Arbeiter mit Baggerarbeiten am Flussufer beschäftigt, als das Erdreich plötzlich nachgab. Nachdem der Mann mit seinem Radbagger in die Ager gestürzt war, füllte sich die Führerkabine sofort mit Wasser.

Der Verunglückte hatte zwei Schutzengel: Zwei Kollegen im Alter von 52 und 33 Jahren - beide aus dem Bezirk Vöcklabruck - eilten sofort zu Hilfe. Mit einem Stein schlugen sie die Führerkabine ein und befreiten den 58-Jährigen aus seiner misslichen Lage. Durch das schnelle Eingreifen wurde der Mann vor dem "sicheren Ertrinkungstod" gerettet, heißt es im Polizeibericht.

Der Verunfallte sowie der 52-jährige Helfer erlitten leichte Schnittverletzungen, der Bagger wurde schwer beschädigt. Die Feuerwehr Vöcklabruck stand mehrere Stunden im Einsatz.