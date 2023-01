In diesem Winter übt die Bergrettung am Dachstein Dolinen-Einsätze

Die Bergrettung Obertraun trainiert bei ihrer alljährlichen Winterübung normalerweise Lawineneinsätze. Doch heuer liegt so wenig Schnee, dass sich die 30 Mitglieder einer anderen Gefahrenquelle am Dachstein zuwenden: Am Wochenende übten die rund 30 Mitglieder der Ortsstelle, wie man verunglückte Wintersportler optimal aus Dolinen rettet. Die bis zu 50 Meter tiefen Karstklüfte liegen um diese Jahreszeit normalerweise tief unter der Schneedecke.