In Desselbrunn wird ein Kleinwasserkraftwerk errichtet

Buchleitenwehr an der Ager

An der Ager in Desselbrunn errichtet der Schwanenstädter Stromproduzent KWG ein Wasserkraftwerk. Es entsteht nahe der Buchleitenwehr. Dort wird an einer Ausleitung (Kaufinger Mühlbach) Wasser zu mehreren Wasserkraftwerken geführt. Mit dem neuen Kraftwerk wird künftig auch das verbleibende Restwasser der Ager zur Energieerzeugung genutzt.

Die Bauarbeiten haben bereits im September begonnen. „Wenn alles nach Plan verläuft, können wir im ersten Quartal des Jahres 2024 ans Netz gehen“, sagt KWG-Geschäftsführer Peter Zehetner.

Der Generator wird von einer Wasserkraftschnecke mit 105 Kilowatt Leistung angetrieben und produziert Strom für rund 200 Haushalte. KWG gibt Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich finanziell am Projekt zu beteiligen. Das Untrenehmen betreibt bereits sieben Wasserkraftwerke an der Ager und zahlreiche PV-Anlagen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper