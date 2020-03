In der „Varena“ ist es sehr ruhig

Entsprechend der Vorgabe der Bundesregierung öffneten heute im Sopping-Center „Varena“ nur jene Shops, die für die Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind. Gleichzeitig appellierte das Center, dem Aufruf zu folgen, zu Hause zu bleiben und die Möglichkeit nur für die notwendigsten Besorgungen zu nutzen. Center-Leiter Thomas Krötzl stellt den Kunden ein gutes Zeugnis aus: „Es ist sehr ruhig, die Leute sind sehr diszipliniert.“ Von Panik- oder Hamsterkäufen ist keine Spur. „Die Leute kaufen nur den Bedarf für ein, zwei Tage im Voraus ein“, schildert der Varena-Chef. „Die Leute haben es gemerkt, dass es sehr, sehr ernst ist und halten sich an die Vorgaben.“

Der Lokalaugenschein bestätigt diese Schilderungen. Cafés, die heute noch offen halten, werden gemieden, im einzigen geöffneten Restaurant sitzt nur ein Gast. An der Interspar-Kasse stehen vier, fünf Einkäufer, die sichtlich bemüht sind, zumindest einen Meter Abstand zum Vordermann einzuhalten. Ganz anders war die Situation am vergangenen Freitag. „Das war einer der besten Tage überhaupt“, schildert der Chef des Centers, das heuer sein Zehn-Jahr-Jubiläum feiert. Auswüchse wie in anderen Supermärkten gab es aber im Vöcklabrucker Einkaufszentrum nicht: Der extra engagierte Sicherheitsdienst musste nicht eingreifen, wie Krötzl betont.

Welche Sicherheitsmaßnahmen hat das Shopping-Center selbst in Corona-Zeiten ergriffen? „Wir haben seit Jahren sehr hohe Hygienemaßnahmen“, erläutert der Geschäftsführer. Zusätzlich wurden jetzt Desinfektionsmittelspender aufgestellt, die sehr stark genutzt wurden. Und regelrecht explodiert ist laut Krötzl die Verwendung der Hygienetücher, mit denen der Einkaufswagen gereinigt werden kann.

Von den mehr als 80 Shops sind der Interspar, die Apotheke, die Post-Filiale sowie die Shops von DM, Reformstark Martin, Pearle, Magenta, A1 und Drei geöffnet. Diese Regelung ist vorerst für eine Woche anberaumt. Aktuelle Anpassungen für die „Varena“, die sich aufgrund der Vorgaben der Regierung ergeben, findet man auf der Homepage www.varena.at.

Artikel von Gerhard Hüttner