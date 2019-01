In der "Stadtregion Gmunden" suchen sieben Gemeinden den Schulterschluss

GMUNDEN. Um die Zusammenarbeit zwischen Städten und ihrem Umland zu fördern, stellt die EU für ausgewählte Projekte Fördergelder zur Verfügung. Ziel ist es, die Infrastruktur und somit die Lebensqualität zu verbessern.

Die Bürgermeister von Kirchham, Pinsdorf, Gmunden, Altmünster, Gschwandt, Laakirchen und Vorchdorf entwickeln gemeinsame Projekte. Bild: ebra

Im Salzkammergut ergreifen die Bezirkshauptstadt und sechs Nachbargemeinden (Altmünster, Pinsdorf, Gschwandt, Kirchham, Laakirchen, Vorchdorf) diese Chance. Nicht nur, weil sie damit an Investitionsmittel kommen. "Wir bilden einen gemeinsamen Lebensraum", sagt Pinsdorfs SP-Bürgermeister Dieter Helms. "Viele Menschen, die in Gmunden ihren Arbeitsplatz haben, wohnen bei uns in den Nachbargemeinden." Und auch Gmundens VP-Bürgermeister Stefan Krapf ist überzeugt: "Die Zeiten, in denen Kommunalpolitiker nur innerhalb ihrer eigenen Gemeindegrenzen denken, sind vorbei."

Das erste sichtbare Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine Funsporthalle, die bis Jahresende für 400.000 Euro in Gschwandt entsteht. Sie steht der Bevölkerung aller sieben Gemeinden gratis zur Verfügung, Reservierungen sind online möglich.

Radwege nach Gmunden

Auch zur Forcierung des sanften Verkehrs bündeln die Kommunen ihre Kräfte. Mit Hilfe von Fördergeldern wird nicht nur der öffentliche Verkehr vorangetrieben. Auch Radwegachsen in Richtung Bezirkshauptstadt entstehen, beispielsweise eine Route von Vorchdorf entlang der Traunseetram bis nach Gmunden. "Wir denken dabei nicht nur an Freizeitsportler", sagt Vorchdorfs VP-Bürgermeister Gunter Schimpl. "E-Bikes werden auch für Berufspendler eine immer interessantere Alternative zum Auto. Noch dazu, wenn man damit auch jederzeit in den Zug steigen kann."

Gmunden selbst will die frei werdenden Finanzmittel auch dazu nutzen, seine Altstadt zu revitalisieren. "Die Bausubstanz in der Innenstadt leidet", sagt Bürgermeister Krapf. "Wir möchten Anreize für Immobilienbesitzer schaffen, damit sie investieren." Das betreffe den Wohnbereich ebenso wie Unternehmens- oder Geschäftsstandorte.

Die Zahl der teilnehmenden Gemeinden dürfte sich übrigens noch erhöhen. Ohlsdorf hat den Start der Initiative zwar verpasst, könnte mittels Gemeinderatsbeschluss aber noch auf den fahrenden Zug aufspringen.

Was genau geplant ist:

Radstern: Durchgehende Radwege von den Nachbargemeinden nach Gmunden

Öffentlicher Verkehr: Verbesserung des Angebots auch abseits der Hauptachsen

Altstadt-Revitalisierung: Angebote an Immobilienbesitzer in Gmunden, um sie für Investitionen zu motivieren.

Bewegungsband: Gemeindeübergreifende Bewegungsangebote entlang definierter Routen

Indoor-Sportanlage: Sporthalle in Gschwandt, die der Bevölkerung aller sieben Gemeinden zur Verfügung steht.

