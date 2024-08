In der Sauna am Traunsee wird über Zweitwohnsitze diskutiert

Bis sie Fahrt aufnahm, dauerte es. Mittlerweile lädt die schwimmende Sauna am Traunsee, Teil des Kulturhauptstadt-Projekts "Plateau Blo", zur bereits fünften Gesprächsrunde.

Am Sonntag, 1. September, wird an der Gmundner Esplanade zwischen 14 und 18 Uhr über Zweitwohnsitze diskutiert. Experten beschäftigen sich mit der Frage, wie eine gute Zukunft des Wohnens am Traunsee – nicht nur für wenige – aussehen kann. Das bedeute auch, generationsübergreifend zu denken und den Leerstand nicht aus dem Blick zu verlieren. Weiter geht es am 6. Oktober; diese Gesprächsrunde soll "die diversen Kulturen des Schwitzens" vereinen. Der vermutlich letzte Termin findet dann am 3. November dieses Jahres statt. Dann soll die soziale Kälte in der Gesellschaft thematisiert werden.

Zu allen Saunaterminen sind Badebekleidung, Schlappen, Bademantel und ein Saunatuch mitzubringen. Die Sauna bietet Platz für zwölf Personen, nach jedem Aufguss wird gewechselt. Alle Gesprächsrunden finden bei freiem Eintritt statt, es ist keine Anmeldung notwendig.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger