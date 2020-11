In der Maximilianstube wird der Ofen nicht kalt

"Der erste Lockdown war furchtbar, aber mittlerweile haben wir schon Routine", sagt Sabine Eisner. Die Wirtin der Altmünsterer Maximilianstube bietet in diesen Wochen ihre Speisen (und edlen Tröpferl) im Abhol- und Lieferservice an und ist auch auf der OÖN-Plattform "Wirtshaus to go" (nachrichten.at) dabei.

Chefkoch Florian Eckmann orientiert sich auch im eingeschränkten Betrieb (mit leichten Abweichungen) an der gewohnten Speisekarte des Hauses, die Bandbreite ist also groß – von Bratenvariationen an Wochenenden bis hin zu fein-bunten Wirtshaus-Tapas.

Vor allem die Stammgäste der Maximilianstube holen sich täglich (nur Montag ist Ruhetag) ihre Menüs bei Sabine Eisner ab. Dank des Abholservice haben aber auch viele neue Gäste den Qualitätsbetrieb entdeckt. "Die Umsatzeinbußen sind enorm", sagt Eisner. "Aber wir können auf diese Art zumindest die Fixkosten abdecken."

Die Öffnungszeiten der Maximilianstube in diesen Tagen: Dienstag bis Samstag 12 bis 19 Uhr, Sonntag 12 bis 15 Uhr. Bestellungen sind unter der Telefonnummer 0664 / 1821 188 möglich. Webtipp: www.maximilianstube.at

