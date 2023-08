In der Krise kommen auch Tiere unter die Räder

In Zeiten der Teuerung und wirtschaftlicher Sorgen kommen auch die Tiere unter die Räder. Zwei Tierschutzorganisationen haben sich zusammengetan und richten einen Flohmarkt aus.

Regina Resch vom Tierschutzverein Vöcklabruck kennt die Nöte sehr gut: Tierhalter können oder wollen sich Medikamente, Tierarztkosten oder Spezialfutter nicht mehr leisten. "In meinen 15 Jahren als Obfrau sind mir derartige Grauslichkeiten im Umgang mit Tieren noch nicht untergekommen. Eine trächtige Katze wurde in der Tierklinik abgegeben, um sie einschläfern zu lassen. Schachteln mit neugeborenen Kätzchen werden über Zäune geschmissen, ehemalige vierbeinige Familienmitglieder an Autobahn- und Busstationen ausgesetzt."

Auch Katharina Jelinek vom Schutzhof in Frankenburg kann davon ein Lied singen. Die Zahl der hilfesuchenden Tiere übersteigt bei weitem die Kapazitäten, vor allem die finanziellen, um Streu oder Spezialfutter zu kaufen. Besondere "Sorgenkinder" sind Tiersenioren und kranke Tiere.

Daher hatte Regina Resch die Idee, am Welttierschutztag (4. Oktober) am Schutzhof in Frankenburg einen Flohmarkt zu veranstalten, dessen Erlös dem Hof zugutekommt. Gesucht werden dafür gut erhaltene Winterkleidung, Bücher und Geschirr sowie unterstützende Hände. Anmeldung bei Regina Resch unter Telefon (0664) 4200240.

