In der ehemaligen Gmundner Brauerei entsteht ein Paradies für Sportkletterer

Vor Jahrzehnten wurden in der riesigen Halle Bierflaschen abgefüllt. Ab Anfang April kämpfen Bewegungsfreudige hier gegen die Schwerkraft an. In der ehemaligen Gmundner Brauerei entsteht die erste große kommerzielle Boulderhalle des Landes mit 800 Quadratmeter Kletterfläche, aufgeteilt auf sechs Wände.