In Basketball-Platzierungsrunde gibt es keine taktischen Spielchen

Mit dem Auswärtsspiel bei den Oberwarter Gunners starten die Gmundner OCS Swans morgen (19 Uhr) als Zweitplatzierte hinter BC Vienna in die Zwischenrunde der Basketball-Superliga. Nach dem Grunddurchgang wurden die bisher errungenen Punkte durch zwei geteilt, was zur Folge hat, dass der Rückstand auf die Wiener nur zwei Zähler beträgt.

„Jetzt geht’s los“, sagt Swans-„Vater“ und Finanzvorstand Harald Stelzer in optimistischer Vorfreude auf das, was da nun auf seine Truppe zukommen wird: fünf starke Gegner, je fünf Heim- und Auswärtsspiele sowie der Druck, am Ende in der Sechser-Tabelle möglichst weit vorne zu liegen, um für die jeweils im Format „Best of five“ ausgetragenen Viertel-, Semi- oder sogar Finalserien Heimvorteil im ersten oder gegebenenfalls in einem fünften entscheidenden Match zu genießen.

Stelzer: „Die Partie in Oberwart ist eine, die richtungweisend ist. Falls wir verlieren sollten, blieben wir zwar bis auf weiteres Zweiter, aber dann würde es schon sehr eng werden. Falls wir gewinnen, wären wir die vorläufig einzigen Jäger der Wiener.“ Auf taktische Spielchen lässt man sich definitiv nicht ein – die Schwäne werden sich nach oben hin orientieren und versuchen, Sieg um Sieg einzufahren. Die Mannschaft hat es ja sogar selbst in der Hand, am Ende dieser Platzierungsrunde an der Spitze zu stehen und somit bis zu einer allfälligen Finalserie den besagten Heimvorteil zu sichern.

„Das ist in einer Playoff-Serie immer angenehmer, als ein Entscheidungsspiel auswärts bestreiten zu müssen“, weiß Stelzer. „Wenn wir keine Umfaller haben und die Wiener zweimal schlagen, können wir sie überholen.“ Das bereits erreichte Viertelfinale sei ohnehin nicht endgültige Zielsetzung. „Die ist natürlich höher angesiedelt, wir äugen schon weiter nach vorne. Das Viertelfinale wird eine eher machbare Aufgabe, ab dem Semifinale wird es dann wirklich schwierig.“

Das erste Heimspiel der Platzierungsrunde wird dann am Sonntag, 12. März, um 17.30 Uhr im Gmundner Raiffeisen Sportpark angepfiffen. Gegner im Oberösterreich-Derby ist Wels.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer