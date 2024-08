In Bad Ischl kamm man jetzt mit dem Kaiser plaudern

Welche Hobbys hatte der Kaiser? Was war sein Lieblingsessen? Besucher der diesjährigen Kaisertage können das den Monarchen selbst fragen und bekommen eine freundliche Antwort von ihm. Möglich macht es ein interaktives Bild Franz Josephs I., das während der Festtage in der Trinkhalle hängt. Bis zum Abschluss der Kaisertage am Sonntag wendet sich seine apostolische Majestät auf diese Weise dem Volke zu.