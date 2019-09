In Attersee und Wolfgangsee wird nach Müll getaucht

Am Samstag der kommenden Woche (14. September) wird von 9 bis 17 Uhr an neun Gewässern in neun Bundesländern zeitgleich nach Unrat getaucht und an Land Müll eingesammelt. Der sogenannte "Drei CleanUp-Day" findet in diesem Jahr unter anderem im Salzkammergut – konkret am Attersee und am Wolfgangsee – sowie österreichweit an der Neuen Donau, dem Neufelder See, Ottensteiner Stausee, Erlaufsee, Wörthersee, Achensee und Bodensee statt. Für das Reinigen unter Wasser kooperiert der Telekommunikationsabieter Drei mit zahlreichen lokalen Tauchpartnern.

Unterstützung erhält Drei dabei unter anderem vom gebürtigen Niederösterreicher Christian Redl, dem zehnfachen Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen: "Gerade beim Tauchen sieht man oft Kühlschränke, Autoreifen oder anderen Müll am Seegrund liegen."

Anmeldung und Information zu den österreichweiten Drei-CleanUp-Day-Standorten ab sofort unter www.drei.at