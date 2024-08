In 14 Prozent aller Wohnungen im Bezirk ist niemand gemeldet

Laut Statistik Austria gab es 2022 im Bezirk Vöcklabruck 10.269 Wohnungen ohne Wohnsitzangabe. 13,8 Prozent aller 74.410 Wohnungen standen also entweder leer oder wurden illegal genutzt. Zugleich stiegen in den vergangenen zehn Jahren die Mieten in höherem Ausmaß als die Reallöhne. Laut Immobilien-Preisspiegel der Wirtschaftskammer zahlen Mieter im Bezirk Vöcklabruck im Schnitt 11,68 Euro pro Quadratmeter, das sind um fast sechs Prozent mehr als im Vorjahr.