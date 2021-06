Impfstraße für Betriebe im ALFA Steyrermühl

Initiator war UPM-Kymmene Austria. Das Unternehmen setzt seit Beginn der Corona-Pandemie auf äußerst strenge Maßnahmen, um ein Verbreiten des Virus zu verhindern.

Seit Bekanntwerden der Möglichkeit betrieblicher Impfstraßen war UPM bemüht, eine solche einzurichten. Impfkoordinatorin Katrin Trinkfaß zeigt sich über das Gelingen des Vorhabens erleichtert: "Seit Jänner haben wir darauf gewartet. Jetzt ist es endlich so weit: Wir impfen."

Trinkfaß hat sich gemeinsam mit anderen Betrieben in Laakirchen einmal wöchentlich abgestimmt und auch Unterstützung in der Organisation erfahren. Fazit: An zwei Tagen werden rund 350 Personen aus insgesamt zehn Betrieben im Zuge der betrieblichen Impfung geimpft. Viele andere Mitarbeiter haben sich bereits einer Impfung unterzogen. "Wir wollen die Termine nun noch jenen ermöglichen, die auf anderem Wege noch länger hätten warten müssen", erklärt Ernst Spitzbart, General Manager der UPM-Kymmene Austria GmbH.