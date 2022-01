Impfen statt spielen: Für Swans fällt wegen Corona die Sonntagspartie aus

Auch im Basketball ist Corona ein ärgerlicher Gegner: Das Virus hat derzeit den Spielbetrieb in Österreichs höchster Liga, der BSL, im Griff. Vorgestern Abend konnten die Gmundner Basket Swans ihre Partie auswärts gegen die Traiskirchen Lions noch absolvieren und nach einigem Krampf und hartem Kampf mit 76:69 (38:42) für sich entscheiden. Doch die für morgen angesetzte Heimpartie gegen den Tabellenzweiten SKN St. Pölten musste wegen Coronafällen in den Reihen der Niederösterreicher vorerst abgesagt und verschoben werden, wie Swans-Finanzvorstand Harald Stelzer berichtet.

"Einen neuen Termin gibt es noch nicht, weil wir jetzt einmal abwarten müssen, wie sich die Situation bei St. Pölten entwickelt", sagt Stelzer. "Es ist sogar möglich, dass die Partie am nächsten Wochenende nachgetragen wird, denn kommenden Mittwoch wäre das noch ausständige Cup-Viertelfinale St. Pölten gegen Vienna angestanden, und wir wären am Wochenende im Halbfinale auswärts auf den Sieger getroffen. Aber nachdem Vienna sechs Coronafälle hat und St. Pölten drei, ist der Cup für nächste Woche abgeblasen." Dementsprechend werde es in einer Woche auch kein Cup-Semifinale geben. So gesehen, gebe es einen freien Meisterschafts-Spieltermin für das Duell der Schwäne mit St. Pölten, sofern die erkrankten Spieler bei den Niederösterreichern wieder genesen seien. "Wir haben uns Ende November vom Regulativ her darauf geeinigt: Wenn drei oder mehr Spieler einer Mannschaft coronabedingt ausfallen, wird das Match abgesagt", so Stelzer, "weil es ja dann auch sportlich keinen Wert mehr hat." In der Meisterschaft seien aufgrund des breiter gestreuten Terminkalenders Nachtragsspiele kein so großes Problem, "aber im Cup wird es jetzt schön langsam ziemlich eng".

Als Konsequenz der morgigen Absage lautet in Gmunden das Thema somit "Impfen statt spielen". Stelzer erläutert: "Wir haben einige Akteure, die den dritten Stich der Corona-Impfung noch nicht hatten, denn man braucht ja danach drei Tage zur Erholung, die bisher nicht gegeben waren. Und diese Booster-Impfungen werden wir an diesem Wochenende nachholen. Dann sind die Betroffenen einmal zumindest vom Krankheitsverlauf her sicher."