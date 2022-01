Impfen auch ohne Anmeldung in Attnang-Puchheim

Bereits zum zweiten Mal bietet die Stadtgemeinde Attnang-Puchheim in Zusammenarbeit mit Dr. Alex Blaicher einen Impftag im Rathaus an. Am Freitag kommender Woche (14. Jänner) wird von 8 bis 14 Uhr mit dem Vakzin von BionTech/Pfizer geimpft – die Aktion gilt auch für Kinder ab fünf Jahren.

Beim ersten Aktionstag am 17. Dezember holten sich mehr als 200 Personen die Schutzimpfung ab. Erst-, Zweit- und Drittstiche können mit und ohne Anmeldung vorgenommen werden. Wer keine Wartezeit riskieren will, sollte unter der E-Mail-Adresse presse@attnang-puchheim.ooe.gv.at oder unter Tel. 07674 / 615-18 einen Termin vereinbaren. Zusätzlich ist eine Voranmeldung (ohne konkrete Uhrzeit) über Dr. Blaichers eigens dafür eingerichteter Webseite www.impfen-jetzt.at möglich. Für das "Impfen während des Wochenmarkts" in Attnang-Puchheim am 14. Jänner können dort Tickets gebucht werden. Diese sind keine Terminreservierung für eine genaue Uhrzeit, sondern erleichtern dem Arzt und der Stadtgemeinde die Einschätzung der zu erwartenden Besucher und damit einhergehend die Einteilung der benötigten Impfdosen.