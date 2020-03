Bis gestern fand der Wochenmarkt in Vöcklabruck in gewohnter Weise statt. Auch um der Bevölkerung das Signal zu geben, dass die Lebensmittelversorgung auch in der Corona-Krise völlig sicher sei, wie Bürgermeister Herbert Brunsteiner (ÖVP) erklärt. Doch die Angst vor Engpässen ist mittlerweile ohnehin verflogen. Deshalb sagen die Stadtgemeinden Vöcklabruck und Gmunden die Wochenmärkte zumindest für die kommenden zwei Wochen ab. Auch Bad Ischl hat die Standler auf unbestimmte Zeit verbannt