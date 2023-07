"Jeder dritte Jugendliche in Österreich kann nicht schwimmen, und Corona hat die Situation in den letzten Jahren noch verschärft", sagt Gmundens Sicherheitsstadtrat Philipp Wiatschka (Neos). "Die Zahl der Nichtschwimmer steigt. Leider ist in den meisten Schwimmbädern aber wenig Platz für weitere Schwimmkurse.